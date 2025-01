Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch ins Parktheater - Diebstähle aus Pkw - Urkundenfälschung - Brennender Container

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwochabend gegen 22 Uhr in das Parktheater eingebrochen. Sie warfen ein Fenster ein, hebelten eine Tür auf, brachen Schränke, Schubladen, Glastüren und Getränkekühlschränke auf und beschädigten einen Kundenmonitor. Sie gönnten sich einen Sekt und demontierten einen Panasonic-Fernseher ab. Diesen nahmen sie mit, außerdem eine blaue Sackkarre und ein Kartenlesegerät. Einen weiteren Einbruch gab es zwischen Dienstag und Mittwochmorgen in die Sporthalle des Berufskollegs an der Hansaallee. Unbekannte hebelten die Haupteingangstür auf. Offenbar fanden sie jedoch nichts Verwertbares. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Am Dienstag hat die Polizei zwei Diebstähle aus Pkw aufgenommen: An der Karl-Arnold-Straße verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem grauen Kia Picanto und entwendeten ein Autoradio, eine Brille sowie eine Fernbedienung. An der Nußbergstraße wurde ein blauer Mercedes Benz durchwühlt. Dort erbeuteten die Täter nach Angaben des Eigentümers Fahrzeugschlüssel, Kleingeld und Gebiss.

Ein 28-jähriger Balver wollte am Mittwoch im Straßenverkehrsamt in Iserlohn ein Fahrzeug zulassen. Die Mitarbeiter erkannten, dass die Zulassungsbescheinigung gefälscht war. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Leihwagen. Der Balver gab an, das Fahrzeug in Köln von Privat gekauft und in Bar bezahlt zu haben. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts eines Kennzeichenmissbrauchs und Urkundenfälschung sowie wegen einer Unterschlagung von Kfz gegen den angeblichen Verkäufer.

Bereits zum dritten Male innerhalb eines Monats brannte am Samstagabend kurz nach 19 Uhr ein Feuer in einem Papiercontainer an der Helmkestraße. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Stahlbehälter blieb unbeschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (cris)

