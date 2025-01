POL-MK: Medien im Mittelpunkt beim Seniorenkino

Lüdenscheid (ots) - Heute Morgen, kurz nach 4 Uhr, brannte an der Honseler Straße ein Abfallcontainer für Kunststoffabfälle. Die Feuerwehr löschte das Feuer; der Container war allerdings nicht zu retten. Durch Hitze und Ruß wurden eine Wiese und ein Pkw in Mitleidenschaft gezogen. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

