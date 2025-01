Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Grundschule mit Graffiti beschmiert

Ermittlungen wegen Betruges

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Zutritt zur Otfried-Preußler-Grundschule in Gevelndorf. Dort beschmierten sie Wände mit Graffiti. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise auf die Täter nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Weil er angeblich eine Mitschülerin ärgern wollte, hat ein 18-Jähriger diverse Bestellungen bei Lieferdiensten aufgegeben. Dessen Lieferanten klingelten am Dienstagabend nacheinander an der Tür der Familie, wollten ihre Waren (unter anderem Pizza und Whisky) abgeben und natürlich auch ihr Geld haben. Polizeibeamte verfolgten am Abend die Spur und ermittelten den 18-jährigen Nachrodt-Wiblingwerder als Tatverdächtigen. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. (cris)

