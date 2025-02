Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Scheibe von Imbiss eingeschlagen - Bargeld entwendet ++ Schwerer Verkehrsunfall ++ Diebstähle aus Gartenlauben ++ Bier und Diebesgut fällt zu Boden ++ Betrügerischer Anruf ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Diebesgut aufgefunden

Zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren entnahmen am 03.02.2025 gegen 16:45 Uhr drei Parfums im Wert von etwas über 50 Euro aus dem Regal einer Drogerie in der Große Bäckerstraße. Anschließend verließen sie die Drogerie ohne die Ware zu bezahlen. Die Polizei konnte die beiden Männer antreffen und im Rahmen einer Durchsuchung die Parfums auffinden. Dabei wurde auch weiteres Diebesgut aufgefunden.

Lüneburg - Scheibe von Imbiss eingeschlagen - Bargeld entwendet

In der Nacht zum 04.12.2025 wurde die Scheibe eines Imbisses im Altenbrückerdamm durch derzeit Unbekannte mit einem Stein eingeschlagen. Anschließend wurde der Imbiss betreten und eine Geldkassette entwendet. Bargeld im Wert von einigen hundert Euro wurde gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Radbruch - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende vom 31.01.2025 bis zum 03.01.2025 in ein Einfamilienhaus im Hermann-Löns-Weg ein, indem sie ein Fenster mittels noch unbekanntem Gegenstand einwarfen. Anschließend entwendeten sie Uhren im Wert von mehreren hundert Euro und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - Einbruchsversuch scheitert

Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 31.01.2025 bis zum 03.01.2025 mehrfach die Eingangstür einer Werkstatt in der Lüneburger Straße aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Werkstatt fand nicht statt. Die Schadenshöhe an der Eingangstür beträgt einige hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Embsen - Einbruch in Erdgeschosswohnung von Mehrfamilienhaus

Am Abend des 03.02.2025 gegen 18:00 Uhr gelangten Unbekannte auf die Terrasse einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Schwarzer Kamp". Dort bohrten sie ein Loch in den Türrahmen und betraten die Räumlichkeiten. Zum Diebesgut gehört Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Auffahrunfall - Zwei Personen leichtverletzt

Zwei VW-Golf PKWs befuhren am 03.02.2025 hintereinander den rechten Abbiegestreifen der Sülztorstraße zur Soltauer Straße. Aufgrund eines querenden Radfahrers musste der vordere PKW stark abbremsen, woraufhin ihm der hinter ihm fahrende Golf auffuhr. Der 43 Jahre alte Fahrer des vorausfahrenden PKW wurde leichtverletzt. Die Fahrerin des auffahrenden PKW im Alter von 24 Jahren wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Dahlenburg - Schwerer Verkehrsunfall

Eine 24 Jahre alte Frau befuhr am 03.02.2025 gegen 14:00 Uhr mit einem Hyundai i20 die Ellringer Straße in einem Kurvenbereich vor der Lüneburger Landstraße geradeaus auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem 16-Jährigen, welcher Sicherungspylonen aufgrund von Baumschnittarbeiten auf der Straße aufstellte. Er wurde durch die Kollision schwerverletzt und intensivmedizinisch behandelt. Das Fahrzeug wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg sichergestellt. Die Fahrbahn wurde vorrübergehend gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - Diebstähle aus Gartenlauben

Im Zeitraum vom 02.02.2025 bis zum 03.02.2025 entwendeten derzeit Unbekannte ein Pedelec aus einem Gartenschuppen in der Straße "Auf den Kämpen" im Wert von einigen hundert Euro. Im selbigen Zeitraum wurde aus einem weiteren Gartenschuppen in der selbigen Straße eine Bohrmaschine mit Ständer gestohlen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus. Der Wert der Bohrmaschine liegt bei rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Platzverweis nach Schlag - Streitigkeiten

Im Rahmen von Streitigkeiten am 03.02.2025 gegen 14:00 Uhr in einem Park an der Göhrdestraße schlug ein 45 Jahre alter Mann einen 60-Jährigen mit der Hand in das Gesicht. Dieser wurde leichtverletzt. Die Polizei erteilte dem 45-Jährigen einen Platzverweis, welchem er nachkam.

Uelzen - Bier und Diebesgut fällt zu Boden

Am 03.02.2025 gegen 14:45 Uhr steckt sich ein 44-Jähriger Ware im Wert von etwas über 20 Euro in seine Jacke und möchte an der Kasse des Supermarktes in der St.-Viti-Straße lediglich drei Flaschen Bier bezahlen. An der Kasse fällt eine der Flaschen zu Boden. Als der Mann sich bückte um das Bier aufzuwischen, fiel das Diebesgut aus seiner Jacke. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Betrügerischer Anruf - Einige tausend Euro Schaden

Durch einen betrügerischen Anruf am 31.01.2025 und den Folgetagen übermittelte ein Mann aus Uelzen einem unbekannten Anrufer mehrere Transaktionsnummern. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter seiner Bank aus und erfragte die Nummern unter dem Vorwand das Konto vor fremden Zugriff zu schützen. Es wurden mehrere Beträge im Wert von einigen tausend Euro von seinem Konto transferiert. Die Polizei Uelzen warnt vor betrügerischen Anrufen und weist darauf hin, keine Überweisungen oder Daten zu Konten am Telefon an Unbekannte herauszugeben.

