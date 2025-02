POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 31.01.-02.02.25 ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg - Brand einer Gartenlaube

Am 31.01.2025, gegen 20:40 Uhr, kam es zum Brand einer Gartenlaube im Kleingartenverein Krähensaal in der Stöteroggestraße. Nachdem der 50-jährige Pächter der Parzelle einen benzinbetriebenen Stromgenerator reparierte und hierbei etwas Kraftstoff auslief, holte er aus seinem in der Nähe stehenden PKW Handtücher zum Säubern. Zuvor schloss er noch eine Gasflasche für die Heizung und ein Kochfeld in der Gartenlaube an. Während seiner Abwesenheit geriet die Gartenlaube in Brand. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro.

Lüneburg - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Am 31.01.2025 schlug ein unbekannter Täter kurz vor Mitternacht die hintere Seitenscheibe eines Ford Focus im Parkhaus Am Altenbrücker Ziegelhof ein und durchwühlte den gesamten Innenraum des Fahrzeugs. Vermutlich wurde kein Diebesgut erlangt.

Lüneburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 01.02.2025 kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 05:20 Uhr in der Bessemerstraße einen Fahrzeugführer, der zuvor von einem Zeugen gemeldet wurde, da er durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Der 24-jährige Fahrzeugführer pustete 1,56 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lüneburg - Auseinandersetzung Am Sande - 30-Jähriger wieder in Gewahrsam

Am 01.02.2025, gegen 10:00 Uhr, betrat ein 30 Jahre alter Mann eine Bäckerei Am Sande, obwohl er dort nach einem Angriff auf eine Mitarbeiterin am 27.01.2025 ein Hausverbot erhielt. Er ging bedrohlich auf die selbige Mitarbeiterin los. Diese setzte Pfefferspray ein. Der 30-Jährige verletzte sie anschließend im Rahmen einer Rangelei im Gesicht und biss ihr in die Hand. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Aufgrund diverser Straftaten in den vergangenen Tagen ist der Mann der Polizei bekannt. Näheres ist u.a. der Pressemitteilung vom 30.01.2025 zu entnehmen.

Nahrendorf - Gemeinschaftliche Körperverletzung und Beleidigung einer Polizistin

Am 01.02.2025, gegen 10:15 Uhr, schlugen zwei Männer (32, 59) auf das ebenfalls männliche Opfer (61) in der Straße Schinkenberg ein. Zuvor wurden von einem der Täter noch verbale Bedrohungen geäußert. Hintergrund sind vermutlich länger andauernde Mietstreitigkeiten. Während der Sachverhaltsaufnahme ließ sich der 32-jährige Beschuldigte noch dazu hinreißen eine Polizeibeamtin als "Blöde Kuh" zu betiteln. Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Adendorf - Beziehungsstreit mit Handgemenge

Am 01.02.2025, gegen 11:00 Uhr, wurde durch eine 20-jährige Frau die Polizei informiert, da ihr 27-jähriger Ehemann sie in der Straße Am Bahndamm körperlich angegriffen hat. Auslöser war ein Streit über die Beziehung und die Betreuung des gemeinsamen Kindes. Beide gaben vor Ort unterschiedliche Versionen an, wie sie von dem jeweils anderen Partner leicht verletzt worden sind. Um weiteren Streit zu vermeiden, verließ der Mann vorerst die gemeinsame Wohnung. Von Amts wegen wird gegen beide Personen wegen Körperverletzung ermittelt.

Lüneburg - Auseinandersetzung vor Tanzlokal

Am 02.02.2025 gerieten gegen 02:30 Uhr ein 35-jähriger Besucher eines Lokals und ein 34-jähriger Mitarbeiter eines dort tätigen Sicherheitsdienstes im Bereich des Stintmarkts aneinander. Nachdem der 35-jährige gegen ein Hausverbot verstieß und nicht gehen wollte, wurde er durch den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vor die Tür gesetzt. Hierbei sei es zu Körperverletzungshandlungen zum Nachteil des Besuchers gekommen. Die Ermittlungen dauern an.

Uelzen

Bad Bevensen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitag, gegen 14:35 Uhr, kam es auf der Landesstraße 252, zwischen dem Seedorfer Kreuz und Bad Bevensen, zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 25-jährige verlor die Kontrolle über ihren PKW und überschlug sich. Die Fahrzeugführerin und ihre beiden Mitfahrerinnen (63 und 86 Jahre) wurden dabei verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro.

Uelzen - Verkehrsunfall

Am Freitagabend, um 19:45 Uhr, meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall in Uelzen, Brauerstraße. Ein PKW war dort beim Rechtsabbiegen von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Holzpollern kollidiert. Der 39-jährige Fahrzeugführer flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, kehrte aber später zurück. Den vor Ort befindlichen Kollegen erklärte sich das Verhalten des Fahrzeugführers als klar wurde, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln steht und er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Uelzen - Sachbeschädigung und Körperverletzung

Am Freitag gegen 18:30 Uhr haben zwei Personen eine Scheibe eines Buswartehäuschens am Busbahnhof Uelzen, Fritz-Reuter-Straße, zerstört. Durch das zersplitternde Glas wurde eine 14-jährige leicht am Kopf verletzt. Die beiden Personen flüchteten zu Fuß in Richtung Sparkasse. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zu den beiden Personen geben können.

Ebstorf - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, gegen 16:50 Uhr, fällt Beamten in Ebstorf, Hauptstraße, ein E-Scooter auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellen die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss steht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Wriedel - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Samstag, 10:40 Uhr, wird in Wriedel, Bruchweg, ein geparkter PKW Hyundai durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bad Bevensen - Verkehrsunfall

Am Samstagabend, gegen 19:55 Uhr, kommt ein 20-jähriger in Bad Bevensen, Wilhelmstraße, mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und überschlägt sich. Beim Unfall wird er leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15.500 Euro.

Uelzen / Bad Bevensen - Diebstahl von Geldbörsen

Am Samstagmorgen kam es in Uelzen und Bad Bevensen zu mehreren Geldbörsendiebstählen. Es wurden in allen Fällen in Discounter-Läden die Geldbörsen entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Lüchow

Amt Neuhaus / Neu Darchau - Diebstähle aus Pkw

Am Samstagvormittag kam es zu Diebstählen von Taschen und Wertgegenständen aus Pkw. Es wurde zunächst ein Pkw mit eingeschlagener Scheibe in der Ortschaft Neuhaus gemeldet. Kurze Zeit später wurde selbiges bei einem weiteren Pkw in Neu Darchau festgestellt. In beiden Fällen wurde eine Scheibe der Pkw eingeschlagen und hierdurch das Diebesgut erlangt. Betroffen war jeweils ein geparktes, unbesetztes Fahrzeug. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Täter sind zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841 / 122-215 entgegen.

Dannenberg - Unbekannte beschädigen Fensterscheibe eines Einfamilienhauses

Am Samstagabend meldet die sich die Eigentümerin eines Einfamilienhauses bei der Polizei, da sie eine beschädigte Fensterscheibe an ihrem Haus feststellte. Bei der beschädigten Fensterscheibe handelte es sich um ein doppelt verglastes Fenster, bei dem lediglich die äußere Verglasung beschädigt wurde. Die Polizei fertigte hierzu eine Strafanzeige.

