Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Brille gestohlen und geflüchtet - Dieb im Rahmen der Fahndung festgestellt ++ Unfälle auf glatter Fahrbahn der Kreisstraße 11 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Parkautomaten angegangen - einige hundert Euro Diebesgut

Am 30.01.2025 gegen 02:15 Uhr entfernten Unbekannte gewaltsam den Schließzylinder eines Parkautomaten in einem Parkhaus in der Johannes-Gutenberg-Straße. Anschließend hebelten sie die Geldkassette heraus und entwendeten einige hundert Euro. Der Versuch einen weiteren Automaten zu öffnen scheiterte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Vögelsen - Glätteunfall - Fahrerin verletzt

In der Dorfstraße zwischen Vögelsen und Dachtmissen kam am 31.01.2025 gegen 05:15 Uhr ein PKW-Renault von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug mit der 44 Jahre alten Fahrerin überschlug sich und landete in einem Graben. Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt glatt, sodass dies die Unfallursache darstellen könnte. Die Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrerin

Eine 27 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf befuhr am 30.01.2025 gegen 12:30 Uhr die Scharnhorststraße in Richtung Soltauer Straße. Dabei kreuzte eine 21 Jahre alte Radfahrerin von rechts die Straße und kollidierte mit dem PKW. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen an beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von einigen hundert Euro.

Melbeck - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein Peugeot 2008 wurde am 30.01.2025 gegen 18:15 Uhr von Zeugen beobachtet als er auf der Bundesstraße 4 von Melbeck in Richtung Lüneburg fuhr und dabei auf gerader Fahrbahn rechtsseitig eine Leitplanke touchierte. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort und wurde von den Zeugen verfolgt. Bei einer anschließenden Kontrolle der Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,84 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Ein 19-Jähriger wurde am 30.01.2025 gegen 23:15 Uhr am Steuer eines VW Golf in der Ortschaft Grabow kontrolliert. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,26 Promille. Ein weiterer Alkoholtest auf einem stationären Gerät bestätigte eine Alkoholisierung von rund 0,22 Promille. Da der kontrollierte Heranwachsende das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Lüchow - Kind bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Ein Kind überquerte am 30.01.2025 gegen 18:00 Uhr den Fußgängerüberweg am Kreisel der Drawehner Straße bei der Ausfahrt zur Dannenberger Straße. Dabei wurde es von einer Seniorin, die aus dem Kreisverkehr in die Dannenberger Straße fuhr, übersehen. Es kam zu einer Kollision, bei welcher das Kind schwer verletzt wurde.

Uelzen

Uelzen - Brille gestohlen und geflüchtet - Dieb im Rahmen der Fahndung festgestellt

Am 30.01.2025 gegen 09:45 Uhr betrat ein Mann ein Optikergeschäft in der Veerßer Straße und bat um eine Beratung. Er wurde aufgrund von Kundengesprächen aufgefordert kurz zu warten. Diese Zeit nutzte der Mann um sich ein Brillengestell im Wert von etwas über 100 Euro aufzusetzen und lediglich zwei Brillenbänder im Wert von einigen Euros zu kaufen. Anschließend verließ er fluchtartig mit der nicht bezahlten Brille das Geschäft. Im Rahmen der Fahndung konnte der 51 Jahre alte Mann später am Bahnhof in Bad Bevensen festgestellt und kontrolliert werden.

Bad Bodenteich - Diebesgut in Kinderwagen versteckt

Ein 24-Jähriger bezahlte am 30.01.2025 gegen 12:30 Uhr in einem Supermarkt in der Neustädter Straße Ware im Wert von rund 10 Euro. Als er den Supermarkt verließ ertönte ein akustischer Alarm. In seinem mitgeführten Kinderwagen wurde daraufhin Diebesgut im Wert von rund 50 Euro gefunden. Dazu gehörten Kosmetik und Nahrungsmittel. Der Mann erhielt ein Hausverbot.

Bad Bevensen - Glätteunfall - Zwei Verletzte

Der Fahrer eines PKW-Hyundai kam am 31.01.2025 gegen 07:00 Uhr auf glatter Fahrbahn der Landesstraße 254, nahe der Ortschaft Klein Hesebeck, ins Schleudern. Anschließend kollidierte er frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde leicht- seine Beifahrerin schwerverletzt. Am PKW entstand ein Totalschaden. Der PKW wurde abgeschleppt.

Barum b Bad Bevensen/ Natendorf - Unfälle auf glatter Fahrbahn der Kreisstraße 11

Aufgrund von Glätte kam es am Morgen des 31.01.2025 zu mehreren Unfällen auf der Kreisstraße 11. Dabei kam gegen 07:30 Uhr ein VW Caddy von der Fahrbahn zwischen Barum und Sasendorf ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich. Die 41 Jahre alte Fahrerin wurde schwerverletzt. In Natendorf, nahe Vinstedt, kam ein Hyundai i20 gegen 09:00 Uhr rechtsseitig von der glatten Fahrbahn ab. Durch die anschließende Kollision mit einem Schutzzaun wurde die Fahrerin im Alter von 20 Jahren leichtverletzt. Zwischen Barum und der Bundesstraße 4 geriet gegen 08:30 Uhr ein PKW ins Schleudern, prallte gegen einen Leitpfosten und überschlug sich. Beide Insassen wurden aus dem Fahrzeug geborgen und verletzt in ein Klinikum verbracht. Die Fahrbahn wurde vorrübergehend gesperrt.

Uelzen - Einbruch in Lagerraum

Unbekannte verschafften sich am 31.01.2025 gegen 01:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum in der Lüneburger Straße. Dabei hebelten sie zunächst vergebens an einer Tür und traten anschließend eine weitere Tür auf. Der Lagerraum wurde durchsucht und nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Diebesgut wieder verlassen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Polizei sucht nach Hinweisen zu Eigentumsverhältnissen eines Handys

Im Rahmen der Aufnahme eines Ladendiebstahls wurde bei einem 55 Jahre alten Mann ein neuwertiges Smartphone aufgefunden. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Xiaomi Redmi Note 14. Der Mann konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen und gab an es gefunden zu haben. Die Polizei stellte das Smartphone sicher und sucht nun nach Hinweisen zu den rechtmäßigen Eigentumsverhältnissen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell