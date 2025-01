Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach diversen Diebstählen aus Fahrzeugen ++ 41-Jähriger in Untersuchungshaft ++ Erfolgreiche Ermittlungsarbeit des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Lüneburg ++

Lüneburg (ots)

Ein 41-Jähriger wurde in der Nacht zum 27.12.2025 von der Polizei unmittelbar nach einem Diebstahl aus einem PKW in Deutsch Evern vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde unter anderem ein Schreckschussrevolver und ein Messer beschlagnahmt (näheres siehe Pressemitteilung vom 27.01.2025). Im Rahmen umfangreicher Ermittlungsarbeit des Zentralen Kriminaldienstes und dem Zusammenführen weiterer ähnlich gelagerter Sachverhalte in und um Lüneburg in den vergangenen Monaten, konnten weitere Taten mit dem Mann in Verbindung gesetzt werden. Aufgefundenes Diebesgut wurde strafbaren Handlungen zugeordnet. Insgesamt steht der 41-Jährige bei mindestens 38 Taten in Verdacht. Die Ermittlungsbehörden gehen von einem gewerbsmäßigen Vorgehen aus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde nun vom Amtsgericht Lüneburg ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

