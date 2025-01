Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ 30-Jähriger erneut auffällig ++ Zigarettenautomat gesprengt ++ Verkehrskontrollen - Geschwindigkeitsverstöße ++ Polizei stellt gefälschten Führerschein sicher ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung auf Grundstück

Auf einem Grundstück in der Frommestraße kam es am 28.01.2025 gegen 12:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Dabei drückten drei der Männer im Alter von 25, 29 und 41 Jahren einen 32-Jährigen zu Boden und schlugen auf ihn ein. Er wurde dabei leichtverletzt. Nach der Auseinandersetzung wurde er von einem der Angreifer bedroht.

Lüneburg - Rucksack aus PKW gestohlen

Unbekannte entwendeten am 28.01.2025 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr einen Rucksack aus einem VW Golf auf einem Parkplatz Am Schützenplatz. Dabei ließen sie zunächst auf bislang unbekannte Art und Weise die Beifahrerscheibe zerspringen. In dem Rucksack befand sich Sportkleidung und Kopfhörer. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwas über 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - 30-Jähriger erneut auffällig

Am 28.01.2025 gegen 14:45 Uhr betrat ein 30-Jähriger eine Lokalität Am Sande und bestellte Nahrungsmittel im Wert von rund 50 Euro. Als er aufgefordert wurde den fälligen Betrag zu entrichten, versuchte der Mann die Lokalität zu verlassen. Daraufhin wurde er festgehalten und die Polizei alarmiert. Eine richterliche Bestätigung einer Ingewahrsamnahme blieb aus. Am Abend des 28.01.2025 verzehrte der Mann Nahrungsmittel in einem Restaurant Am Markt. Anschließend bedrohte er einen Zeugen. Die Polizei nahm den 30-Jährigen anschließend in Gewahrsam. Der Mann war in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach im Innenstadtbereich durch Straftaten aufgefallen.

Bleckede - Zigarettenautomat gesprengt

In der Nacht zum 28.10.2025 wurde mittels Sprengkörper ein Zigarettenautomat in der Fritz-von-dem-Berge-Straße auf einem dortigen Tankstellengelände zerstört. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Die Polizei hat vor Ort umfangreich Spuren gesichert. Der Schaden wird auf einige tausend Euro geschätzt.

Lüneburg - Kollision zwischen Radfahrer und Fußgänger

Ein 20 Jahre alter Radfahrer befuhr am 28.01.2025 gegen 06:00 Uhr die Artlenburger Landstraße aus Lüneburg in Fahrtrichtung Adendorf. Dabei fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm laufenden Fußgänger auf. Der 43 Jahre alte Fußgänger sowie der Radfahrer wurden leichtverletzt in ein Klinikum verbracht.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow-Dannenberg - Verkehrskontrollen - Geschwindigkeitsverstöße

Im Verlaufe des 28.01.2025 wurden im Landkreis Lüchow-Dannenberg diverse Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Zulassungsverstöße durchgeführt. Dabei wurden zwei Mitteilungen an die Zulassungsstelle aufgrund von Bauartveränderungen an Fahrzeugen gefertigt. Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße 8 wurden zusätzlich zwei Verstöße festgestellt. Der Höchstwert bei erlaubten 80 km/h wurde mit 133 km/h gemessen. Den PKW-Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

Höhbeck - Erneuter Einbruch in PKW

Am 27.01.2025 zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr wurde das Fenster eines VW Golf zerstört. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz an der Landesstraße 258, Fährstraße, nahe Pevestorf. Es wurde ein Fernglas im Wert von wenigen hundert Euro entwendet. Bereits in der jüngeren Vergangenheit kam es zu weiteren Einbrüchen in Fahrzeuge im Norden des Landkreises Lüchow-Dannenberg. Die Polizei mahnt: "Lassen Sie ihre Wertgegenstände nicht sichtbar im PKW zurück. Das gilt auch bei kurzer Abwesenheit oder auf dem eigenen Grundstück."

Uelzen

Uelzen - Tritt gegen Oberschenkel

Gegen 18:00 Uhr trat am 28.01.2025 ein 39-Jähriger einem 25-Jährigen in der Hauenriede mit dem Fuß gegen den Oberschenkel. Hintergrund sollen Streitigkeiten mit dem 39-Jährigen im Voraus gewesen sein. Der 25-Jährige wurde leichtverletzt.

Bad Bevensen - E-Scooter entwendet

Unbekannte entwendeten am 28.01.2025 im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr einen E-Scooter im Wert von wenigen hundert Euro, welcher angeschlossen am Fahrradunterstand nahe des Bahnhofgebäudes stand. Das Schloss des E-Scooters wurde mit einer Gartenschere durchtrennt. Gartenschere und Schloss verblieben am Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Polizei stellt gefälschten Führerschein sicher

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 28.01.2025 gegen 12:30 Uhr in der Bahnhofstraße wurde ein PKW-Mercedes angehalten und kontrolliert. Dabei händigte der 26 Jahre alte Fahrer seinen Führerschein aus. Bei dem Dokument konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die den Verdacht einer Fälschung begründeten. Der Führerschein wurde sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

