POL-LG: ++ Geschwindigkeitsmessung in Ochtmissen ++ Kontrolle führt zum Auffinden von Diebesgut und Betäubungsmitteln ++ Hund beißt zu - Halter flüchtet ++ Dieb kommt mit Fahrrad - Kosmetik entwendet ++

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb aufgefallen - weiteres Diebesgut sichergestellt

Ein Mann entwendete am 27.01.2025 gegen 17:45 Uhr drei Schuhkartons, ein Taschenmesser sowie eine Kneifzange aus einem Kaufhaus in der Große Bäckerstraße. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet und vor dem Kaufhaus angesprochen. Die Polizei fand bei dem 38-Jährigen weiteres Diebesgut in seiner mitgeführten Tasche, welches aus einem anderen Geschäft in der Lüneburger Innenstadt stammte. Das Diebesgut im Wert von wenigen hundert Euro wurde ihm abgenommen.

Lüneburg - Geschwindigkeitsmessung in Ochtmissen

Am Vormittag des 27.01.2025 führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung im Ochtmisser Kirchsteig, nahe einer Kindertagesstätte, durch. Dabei wurden innerhalb von gut 90 Minuten insgesamt 7 Verstöße geahndet. Der Höchstwert wurde mit 66 km/h bei erlaubten 30 km/h festgestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Scharnebeck - Vorfahrt missachtet - 51-Jähriger leichtverletzt

Ein 34 Jahre alter Fahrer eines PKW-Mercedes beabsichtigte am 27.01.2025 gegen 18:00 Uhr von der Straße "Auf der Domäne" nach rechts in die Hauptstraße einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines der Hauptstraße in Richtung Rullstorf folgenden Fiat Panda. Bei dem Zusammenstoß wurde der 51 Jahre alte Fiat-Fahrer leichtverletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Lüneburg - Kontrolle führt zum Auffinden von Diebesgut und Betäubungsmitteln

Am 27.01.2025 gegen 14:00 Uhr kontrollierte die Polizei einen 33-Jährigen in der Straße "Am Berge". Dabei konnten sie in seinem mitgeführten Rucksack Diebesgut in Form von Kinderkleidung im Wert von etwas über 50 Euro sowie Betäubungsmittel auffinden. Zusätzlich wurde ein Entfernungsmessgerät der Marke Nikon festgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich hierbei ebenfalls um Diebesgut handelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Nach Platzverweis - 30-Jähriger in Gewahrsam

Nachdem ein 30-Jähriger am 27.01.2025 gegen 08:45 Uhr einen Platzverweis erhielt, weil er in einer Bäckerei handgreiflich wurde, hielt er sich wenige Stunden später erneut in der Innenstadt auf. Dabei betrat er ein Schnellrestaurant in der Lünertorstraße, für welches er bereits ein Hausverbot erhalten hat. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Neben den Verstoß gegen den Platzverweis erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Friedhofsgebäude

Unbekannte hebelten am vergangenen Wochenende, 24.01.2025 bis 27.01.2025, die Metalltür eines Friedhofgebäudes Am Wienenbütteler Weg auf. Nachdem die Tür geöffnet wurde betraten sie das Objekt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es kein Diebesgut. Der Sachschaden an der Tür liegt bei wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amelinghausen - Hinweise zu Fahrrad gesucht

Im Rahmen einer Durchsuchung in Amelinghausen wurde unter anderem ein Herrenrad sichergestellt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es sich um Diebesgut aus dem vergangenen Jahr handelt. Das Fahrrad wurde blau angesprüht, sodass der ursprüngliche Rahmen nicht in blauer Farbe gewesen ist. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen. ++ Bild des Fahrrades unter www.presseportal.de ++

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Hund beißt zu - Halter flüchtet

Eine Seniorin befand sich im Rahmen eines Spaziergangs am 26.01.2025 gegen 13:45 Uhr im Wald am Königsberg. Dort begegnete sie einem Mann mit einem schwarzen Hund. Der Hund lief auf sie zu und biss ihr in den Oberschenkel und in das Knie. Der Hundehalter flüchtete in Richtung Immenweg, ohne der verletzten Seniorin zu helfen. Sie erlitt blutige Bisspuren an dem betroffenen Bein und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Hundehalter soll eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Dieb kommt mit Fahrrad - Kosmetik entwendet

Ein derzeit unbekannter Mann begab sich mit einem Fahrrad am 27.01.2025 gegen 12:45 Uhr zu einer Parfümerie in der Lüneburger Straße. Dort entwendete er Kosmetik im Wert von rund 50 Euro und entfernte sich fußläufig. Das bei der Parfümerie stehen gelassene Fahrrad wurde sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen. ++ Bild des Fahrrades unter www.presseportal.de ++

Uelzen - Anrufe von falschen Polizeibeamten

In Uelzen kam es am Vormittag des 27.01.2025 vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Dabei gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und erfragten die Vermögenswerte der Betroffenen. Die Gespräche wurden beendet, ohne dass es zu einem Vermögensschaden kam. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

