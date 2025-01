Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 24.01.-26.01.2025+

Lüneburg

Verkehrsunfall

Freitagnachmittag kommt ein 20-jähriger beim Verlassen der Ostumgehung an der Anschlussstelle Adendorf im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidiert hierbei mit einem Baum. Der Fahrzeugführer verletzt sich hierbei leicht.

Einbrüche in Wohnhäuser

In Adendorf und Vögelsen verschaffen sich Unbekannte durch Aufhebeln von Türen und Fenstern am Freitag unberechtigt Zutritt zu Einfamilienhäusern und durchsuchten diese nach Diebesgut. Am Samstagnachmittag konnte erfolgreich ein Einbruch im Pirolweg in Lüneburg verhindert werden. Im Nachgang konnte ein 22jähriger Täter im Nahbereich festgestellt werden

Fahrzeugbrand

In Bleckede bemerkt die 25jährige Fahrzeugführerin am Samstag bereits beim Fahren in ihrem Fahrzeug leichten Brandgeruch Kurze Zeit nach dem Abstellen schlugen Flammen aus dem Motorraum. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die junge Frau kam mit dem Schrecken und dem Schaden davon.

Mehrere Einbrüche in Kraftfahrzeuge

Im gesamten Lüneburger Stadtgebiet werden über das gesamte Wochenende mehrere Pkw durch Unbekannte aufgebrochen. Dabei werden Bekleidung, Rucksäcke und andere herumliegende Gegenstände im Pkw durch die Täter mitgenommen.

Schlagabtausch

In einer Notunterkunft im Lüneburger Stadtteil Rettmer kommt es am frühen Samstagabend nach reichlich Alkoholkonsum zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Der Angreifer schlägt dem Opfer zunächst unerwartet mit der flachen Hand ins Gesicht. Nachdem dieser am Boden liegt, tritt der Angreifer nochmal zu. Das Opfer erleidet Gesichtsverletzungen.

Graffiti

Im Lüneburger Stadtteil Oedeme werden am frühen Sonntagmorgen zwei Jugendliche im Zuge einer Fahndung nach gemeldeten Sprühen eines Graffitis bei erneutem Sprayen angetroffen. Nach kurzem Fluchtversuch mit dem Fahrrad werden beide durch die Polizei gestellt.

Uelzen

Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird am Samstagmorgen gegen 01.20 Uhr ein PKW im Bohldamm in Uelzen kontrolliert. Bei der Kontrolle werden Auffälligkeiten bei der 25 Jahre alten Fahrzeugführerin festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest ergibt einen Wert von 1,30 Promille bei der jungen Dame. Weiterhin räumt sie ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Eine Blutentnahme ist durchgeführt und der Führerschein sichergestellt worden.

Streitigkeiten eskalieren

Nachdem ein 36 Jahre alter Mann in der Nacht zu Samstag gegen 04.50 Uhr eine 19 Jahre junge Frau auf der Brücke in der Gudesstraße unsittlich berührt hat, kommt es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der jungen Frau. Die Begleiter der jungen Frau schalten sich ebenfalls ein und es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei kann die Situation klären und der Mann erhält einen Platzverweis. Strafanzeigen wegen Belästigung und Körperverletzung sind gefertigt worden.

Streit unter Ex-Partner

Bei einem Streit unter Ex-Partnern ist es am Samstag gegen 18.00 Uhr in Nienwohlde zu Sachbeschädigungen und Körperverletzungen gekommen. Der amtsbekannte 42 Jahre alte Mann hat seine von ihm getrenntlebende 39 Jahre alte Frau aufgesucht und ihren PKW beschädigt. Im Verlauf der Tat holt er einen Hammer und will auf die gemeinsame Tochter einschlagen. Dies kann durch die Ex-Frau verhindert werden. Der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann wird in Gewahrsam genommen und im späteren Verlauf der Psychiatrischen Klinik Uelzen zugeführt.

Trunkenheit im Verkehr

In Bienenbüttel ist am Samstag gegen 17.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zeugen haben beobachtet, wie der Fahrer eines PKW von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen ist. Danach hat sich der Fahrer von der Unfallstelle entfernt und ist nach Hause gefahren. Hier konnte der 61 Jahre alte Fahrzeugführer durch die Polizei festgestellt werden. Dieser stand unter dem Einfluss von Alkohol. Es wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt und eine Anzeige gefertigt.

Ein weiterer PKW ist am Sonntagmorgen gegen 02.45 Uhr in Bienenbüttel kontrolliert worden. Der PKW stand mittig auf der Fahrbahn und ein 39 Jahre alter Mann schwankend daneben. Ein durchgeführter Alcotest zeigt ein Ergebnis von 2,18 Promille. Hier ist ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt worden.

Trunkenheit mit Unfall

Am Sonntagmorgen gegen 09.00 Uhr wird auf der K65 zwischen Schwemlitz und Rosche ein Verkehrsunfall gemeldet. Der Fahrer eines VW Passat sei auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer ist bei dem Unfall leicht verletzt worden und ins Klinikum nach Uelzen gekommen. Hier konnte Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Alcotest ergibt bei dem 30 Jahre alten Mann einen Wert von 1,69 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

