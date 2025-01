Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bedrohung in der Zabelstraße

Gera (ots)

Gera: Ein 43-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger ging am Mittwochabend (22.01.2025) gegen 20:45 Uhr mit seinem Hund im dortigen Park spazieren. Im Park trifft dieser auf eine unbekannte männliche Person, welcher den 43-Jährigen unvermittelt mittels Worten und mit einem unbekannten langen Gegenstand bedroht und fremdenfeindlich belästigt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit seinem eigenen Hund in Richtung der Zabelstraße und verschwindet dort in einem Wohnhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 0020177/2025). (AK)

