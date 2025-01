LPI-G: Verfolgungsfahrt endet mit Täterfeststellung

Gera (ots) - Gera: Am 22.01.2025 zwischen 08 und 19 Uhr brachen unbekannte Täter in der Scheubengrobsdorfer Straße in das Einfamlienhaus eines 57-Jährigen ein. Die Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster in den Innenraum des Wohnhauses entwendeten Bargeld und Uhren in noch unbekannter Höhe (Bezugsnummer 0020083/2025). Ebenfalls am 22.01.2025 wurde in das Einfamilienhaus einer 61-Jährigen in der Frankenthaler ...

