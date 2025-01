Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhäuser

Gera (ots)

Gera: Am 22.01.2025 zwischen 08 und 19 Uhr brachen unbekannte Täter in der Scheubengrobsdorfer Straße in das Einfamlienhaus eines 57-Jährigen ein. Die Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster in den Innenraum des Wohnhauses entwendeten Bargeld und Uhren in noch unbekannter Höhe (Bezugsnummer 0020083/2025).

Ebenfalls am 22.01.2025 wurde in das Einfamilienhaus einer 61-Jährigen in der Frankenthaler Straße eingebrochen. Die Unbekannten öffneten im Zeitraum von 12:00 bis 23:15 Uhr gewaltsam ein Fenster zum Objekt und entwendet Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe (Bezugsnummer 0020188/2025). Die Kriminalpolizei Gera hat zu beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Wahrnehmungen in dem benannten Zeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465, zu melden. (AK)

