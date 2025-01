LPI-G: Dieseldiebstahl

Gera (ots) - Gera: Im Zeitraum vom 17.01. zum 21.01.2025 versuchten Unbekannte in der Friedrich-Engels-Straße in die Wohnung einer 43-jährigen Anwohnerin einzubrechen. Die Täter verschafften sich auf unbkeannte Art und Weise Zutritt zum Wohnhaus, scheiterten jedoch am Versuch in die Wohnung zu gelangen. Es enstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 ...

