POL-UL: (UL) Ulm - Keine Sau verletzt - 23 Schweine ergriffen am Freitagabend nach einem Unfall auf der B311 kurzzeitig die Flucht.

Kurz nach 19:00 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Traktor samt Viehanhänger auf der B311. Von dort wollte er nach links auf den Zubringer der Wiblinger Allee abbiegen. In der Kurve stürzte der Viehanhänger auf die rechte Seite. Alle 23 Schweine blieben unverletzt, traten jedoch die sofortige Flucht über die Bundesstraße an. Vier Streifenbesatzungen des Polizeireviers Ulm-West trieben die Tiere dann mit Hilfe von Passanten auf ein angrenzendes Grundstück. Von dort wurden sie auf einen hinzugerufenen Viehtransporter einer örtlichen Viehhandlung verladen, mit dem sie ihre Reise dann doch fortsetzen mussten. Zur Verladung wurde die B311 kurzzeitig voll gesperrt. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf. Der Schaden am Anhänger kann noch nicht beziffert werden, Fremdschaden entstand nicht.

