POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Zusammenstoß mit Gegenverkehr endet tödlich

Am heutigen Freitag verstarben zwei Männer bei einem Unfall auf der L1083 bei Giengen an der Brenz.

Ulm (ots)

Um 13.46 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem 17-jährigen Beifahrer auf der L1083 von Heidenheim in Richtung Giengen unterwegs. In einer Rechtskurve vor Giengen verlor er die Kontrolle über seinen VW und schleuderte auf die Gegenfahrspur. Einem entgegenkommenden Fahrzeug gelang es noch auszuweichen. Anschließend krachte er mit der Beifahrerseite des VW in die Front eines Fiat. Den fuhr eine 22-Jährige. Durch den heftigen Aufprall erlitten beide Insassen im VW tödliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Fiat-Fahrerin mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Feuerwehr, Straßenmeisterei und Notfallseelsorger waren im Einsatz. Die Vollsperrung der L 1083 dauerte bis zum Abend an. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

