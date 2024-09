Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Einbrecher unterwegs

Auf einen Aufsitzrasenmäher hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Hattenhofen abgesehen.

Ulm (ots)

Die Diebe drangen zwischen Donnerstag 19.9. und Freitag 20.9. in eine Garage in der Schlierbacher Straße ein. Beim Sportgelände öffneten sie das Tor der Garage, in der das selbstfahrende Arbeitsgerät untergestellt war. Wie die Unbekannten in die Garage gelangten, muss die Polizei noch ermitteln. Denn Aufbruchspuren waren nicht vorhanden. Den auffälligen orangefarbenen Aufsitzmäher der Marke Kubota, Modell G231-HD-48-EU, mit der Seriennummer 10733 nahmen die Täter mit. Die fahrbare Maschine hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Der Abtransport dürfte auf den eigenen vier Rädern oder wohl mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger erfolgt sein.

Die Polizei Bad Boll hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt:

- Wer hat das Wegfahren oder Verladen des Mähers in der Schlierbacher Straße gesehen? - Wer hat im Bereich des Sportgeländes in der Schlierbacher Straße verdächtige Fahrzeuge beobachtet? - Wer kann sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07164/12024 zu melden.

