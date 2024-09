Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eschenbach - Betrunken unterwegs

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer musste am Donnerstag in Eschenbach seinen Führerschein abgeben.

Ulm (ots)

Kurz vor 9.15 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass in der Straße "In den Bühlgärten" ein Betrunkener mit seinem Auto weggefahren sei. Zuvor hatte er noch reichlich Alkoholika eingekauft und dabei sei ihr die alkoholische Beeinflussung bei dem Mann aufgefallen. Noch bevor er in sein Fahrzeug gestiegen war, musste er sich übergeben. Anschließend sei der BMW Mini weggefahren. Die Zeugin handelte richtig und verständigte die Polizei. Die fahndete sofort mit dem bekannten Kennzeichen nach dem Auto und Fahrer. Nur kurze Zeit später konnten die Beamten den Mini in Eschenbach an der Halteranschrift feststellen. Die Personenbeschreibung passte auf den 47-Jährigen, der bereits zuhause war. Den Verdacht der Zeugin bestätigte ein Alkoholtest der Polizei. Demnach hatte der Mann deutlich zu viel Alkohol intus. Er musste nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Blutproben und seinen Führerschein abgeben. Der Mann sieht jetzt einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Info: Mit einer Teilnahme am Straßenverkehr im berauschten Zustand gefährden sich Verkehrsteilnehmer nicht nur selbst, sondern insbesondere auch andere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Um Gefährdungen und Schädigungen zu vermeiden, sollte ein Fahrtantritt unter allen Umständen nur im "nüchternen" Zustand erfolgen.

