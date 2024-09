Ulm (ots) - Kurz vor 15.30 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Mazda auf der B312. Die Frau war in der Zwiefalter Straße in Richtung Biberach unterwegs. Dass die Mazda-Fahrerin mit ihrem Auto an einer Ampel anhalten musste, bemerkte ein nachfolgender Fahrer eines Fiat Ducato zu spät. Der 45-Jährige fuhr in das ...

mehr