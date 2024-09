Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Schwarzangler erwischt

Am Mittwoch ist der Polizei in Herbrechtingen ein Angler ins Netz gegangen.

Gegen 18.30 Uhr fiel einem Zeugen ein Mann im Stadtpark von Herbrechtingen auf. An dem Teich hatte sich der Angler niedergelassen und eine Nylonschnur samt Schwimmer und Hacken ins Wasser geworfen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Angelhacken ein Maiskorn als Lockköder angebracht war. Damit hatte der 31-Jährige schon Erfolg, denn eine Rotfeder konnte der aus der Ukraine stammende Mann schon fangen. Einen Fischereiausweis hatte der 31-Jährige nicht. Er zeigte sich einsichtig und gab an, dass ein erlaubnisfreies Fischen in der Ukraine wohl erlaubt sei. Davon ging er auch in Deutschland aus. Der 31-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Fischwilderei entgegen. Der bereits gefangene und leblose Fisch wurde entsorgt.

