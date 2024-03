Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach, für das Wochenende 22.03.2024- 24.03.2024.

Andernach (ots)

Im Zeitraum vom 22.03.2024 bis zum 24.03.2024 wurden von den Beamten der PI Andernach insgesamt 19 Verkehrsunfälle aufgenommen. Es wurde hierbei festgestellt, dass alle Unfallverursacher sich ihrer Verantwortung stellten und kein Verursacher sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernte.

VGV Pellenz:

Am Freitag, dem 22.03.2024, wurde durch Zeugen ein vierzehnjähriger Junge aus der VGV Pellenz festgestellt, wie dieser mit einem Opel Corsa durch Kruft fuhr. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer mit seinem Vater zuhause angetroffen werden. Es wurde ein Strafverfahren sowohl gegen den 14-jährigen Fahrer wie auch gegen den Vater eingeleitet.

Plaidt:

Im Zeitraum vom 20.03.2024 bis zum 22.03.2024, 08:00 Uhr, wurden auf einer Grünwiese bei der IGS in Plaidt ein Baum am Stamm stark beschädigt. Der Baum wurde vermutlich mittels einer Axt beschädigt.

Kettig:

Im Zeitraum vom 21.03.2024, 19:00 - 22.03.2024, 07:30 Uhr, wurden auf einer Baustelle in der Gemarkung Kettig, Bereich Mittelweg, Baugeräte entwendet. Der/die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt auf das Gelände durch einen Bauzaun. Auf dem Gelände brachen sie einen Container auf und entwendet hierbei hochwertiges Baugerät für mehrere tausend Euro.

Mülheim-Kärlich:

Im Zeitraum vom 22.03.2024,17:00- 20:15 Uhr, kam es im Bereich der Jahnstraße, Mülheim-Kärlich zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der/die bisher unbekannten Täter drangen durch eine rückwärtige Terrassentür in das Haus ein und entwendeten u.a. Schmuck.

Andernach:

Am 22.03.2024, gegen 21:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Netto, in der Koblenzer Straße ein Mann von hinten angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Anschließend lief der Täter in unbekannte Richtung weg.

Am 24.03.2024, gegen 04:44 Uhr, kam es auf dem Marktplatz in Andernach zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach Angaben von Zeugen sollen mindestens drei Täter auf mehrere Personen eingetreten und - geprügelt haben. Auch soll einem Geschädigten eine Flasche auf den Kopf geschlagen worden sein. Die drei flüchtenden Täter (zwei 27 und 31-jährige aus der Stadt Andernach und ein 25-jähriger aus der VGV Pellenz), konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen ermittelt und in den pol. Gewahrsam genommen werden. Allen drei wurde eine Blutprobe entnommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt, sowie Beweismittel sichergestellt.

Zeugen die Angaben zu den o.g. Vorfällen / Strafanzeigen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Mülheim-Kärlich:

Am 23.03.2024, gegen 10:45 Uhr, erschien ein 27-jähriger aus Koblenz im Industriegebiet in einem Schuhgeschäft und wollte die Schuhe seiner Freundin umtauschen. Da die Schuhe jedoch sichtbare Gebrauchsspuren trugen, der Mann mit seiner Freundin am Vortrag bereits schon einmal versuchte die Schuhe umzutauschen, verweigerten die Mitarbeiterinnen den Umtausch. Der BS sah dies nicht ein und stellte die alten Schuhe im Laden ab und wollte mit einem neuen Paar das Geschäft verlassen und kündigte hierbei an, dass er diese jetzt mitnehmen würde. Nachdem sich die Angestellten dem Mann in den Weg stellten "flüchtete" dieser in den Laden und setzte sich auf einen Hocker. Beim Eintreffen der Beamten gab der Beschuldigte an, dass er die Mitarbeiter wegen Betruges anzeigen wollte, da diese sich weigerten die gebrauchten Schuhe in neue umzutauschen. Bei dem Täter handelte es sich um einen bereits polizeibekannten Mann. Am Ende durfte der Beschuldigten seine alten Schuhe, eine Strafanzeige und ein Hausverbot für das Geschäft mit nach Hause nehmen.

Andernach:

Am 24.03.2024, gegen 07:35 Uhr, wurden die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Andernach, Kirchberg durch das Piepen eines Rauchmelders geweckt. Die alarmierte Feuerwehr Andernach konnte die Wohnungstüre öffnen. Die Wohnung war verraucht, die Wohnungsinhaberin konnte geweckt werden. Die Ursache war vergessenes Essen im Backofen. Nach dem Durchlüften der Wohnung konnte die Wohnungsinhaberin diese wieder nutzen. Am Ende konnte sich alle freuen, da der Rauchmelder mal wieder schlimmeres verhindert hatte. Hier wurde wieder bewiesen, dass Rauchmelder in der Wohnung, aufmerksame Nachbarn und eine professionelle Feuerwehr Menschenleben retten können.

