Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Wasserwerker

Braunschweig (ots)

17.05. und 29.05.2024

Falsche Handwerker erbeuten in zwei Fällen Wertgegenstände

Bereits am 17. Mai klingelte ein unbekannter Mann in den Mittagsstunden an der Wohnungstür einer 86-jährigen Frau aus dem Stadtteil Heidberg. Unter dem Vorwand einer Beschädigung an der Wasserversorgung reparieren zu müssen, wurde er in die Wohnung gelassen. Nachdem die Dame im Badezimmer das Wasser zunächst im Beisein des Mannes laufen ließ, verließ er anschließend kurz den Raum. Als sich der Mann anschließend verabschiedete, stelle die Seniorin fest, dass aus ihrer Wohnung Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet wurden.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am vergangenen Mittwoch in der Weststadt. Hier gab sich eine unbekannte Frau als Mitarbeiterin der Stadt aus und gab vor, dass bei Bauarbeiten in der Nähe Wasserleitungen beschädigt wurden. Auch in diesem Fall wurde die geschädigte 84-Jährige aufgefordert, das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen. Die Unbekannte schloss die Badezimmertür hinter den beiden Frauen. Die 84-jährige wurde misstrauisch und bemerkte, wie zwei Männer in die Wohnung kamen und an den Schubladen in der Küche hantierten. Sie forderte die Frau und die Männer zum Gehen auf. Im Nachgang stellte sich heraus, dass aus ihrer Wohnung Schmuck fehlte. Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist an dieser Stelle noch einmal auf das Phänomen der "Falschen Handwerker" hin und rät, unbekannte Personen, auch unter dem Vorwand, etwas reparieren zu müssen, nicht in die Wohnräume zu lassen und diese Personen keinesfalls aus den Augen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell