Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Bedrohung und Diebstahl in Tankstelle ++ Festgenommener in Untersuchungshaft ++ Tatverdacht auf weiteren Diebstahl von Bargeld ++

Lüneburg (ots)

Nachdem ein 41-Jähriger am 21.01.2025 nach erfolgreicher Ermittlungsarbeit der Uelzener Polizei unmittelbar nach einer Tat in einer Tankstelle in der Celler Straße festgenommen werden konnte, wurde heute Vormittag ein Untersuchungshaftbefehl erlassen (siehe hierzu auch Pressemitteilung vom 21.01.2025). Nach der Festnahme erfolgte eine Durchsuchung in einer Uelzener Wohnung. Dabei wurden diverse Beweismittel zu der aktuellen, aber auch einer weiteren Tat beschlagnahmt. Durch Auswertung der Beweismittel seitens des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei Uelzen wurde der Festgenommene mit einer Tat aus Dezember in Verbindung gebracht. Am 24.12.2024 gegen 09:00 Uhr entwendete ein zunächst Unbekannter rund 600 Euro Bargeld von einer Seniorin, während diese das Geld an einem Geldautomaten in der Veerßer Straße (Uelzen) abheben wollte. Anschließend flüchtete der Täter auf einem Fahrrad. Der bereits mehrfach in polizeiliche Erscheinung getretene Mann ist nun auch für diese Tat verdächtig. In der Vergangenheit wurde schon aufgrund diverser Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten gegen ihn ermittelt. Nun erließ das Amtsgericht Uelzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 41-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen zu den genannten Taten dauern an.

