POL-LG: ++ Verkehrsunfall auf Kreisstraße ++ Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ++ Ohne Versicherungsschutz unterwegs ++ Polizei sucht weiterhin nach Hinweisen zu einer Dose und Münzen ++

Lüneburg

Lüneburg - E-Scooter entwendet - Fahrradschloss durchtrennt

Unbekannte durchtrennten gewaltsam am 21.01.2025 zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr ein Fahrradschloss, welches einen E-Scooter vor einer Arztpraxis im Moldenweg sicherte. Anschließend entwendeten sie das Fahrzeug im Wert von wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Rullstorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum vom 18.01.2025 bis zum 21.01.2025 kam es im Postweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei wurde in den Holzrahmen eines Fensters gebohrt und dieses anschließend geöffnet. Die Räume wurden durchsucht und ein Kopfkissen entwendet. Zum Verlassen des Hauses wurde ein weiteres Fenster geöffnet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Handorf - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 22.01.2025 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 50 Jahre alter Fahrer eines Skoda Scala die Bundesstraße 404 und beabsichtigte diese auf die Kreisstraße 46 in Richtung Bardowick zu verlassen. Dabei kollidierte er mit einem der Kreisstraße in Fahrtrichtung Rottdorf folgendem bevorrechtigten Honda Civic. Die 65 Jahre alte Honda-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Beteiligte wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn der Kreisstraße sowie der Zubringer der Bundesstraße wurden für rund eine Stunde gesperrt.

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Ein 41-Jähriger riss am 22.01.2025 gegen 09:15 Uhr die Beifahrertür eines an einer Ampel Bei der Pferdehütte stehenden PKW auf. Anschließend griff er eine 32 Jahre alte Frau auf dem Beifahrersitz an, woraufhin der 39-Jährige Fahrer in eine Auseinandersetzung mit dem Mann geriet. Ein 34-Jähriger wurde auf die Situation aufmerksam und konnte den 41-Jährigen am Boden fixieren. Er wurde dabei leichtverletzt. Die 32-Jährige blieb unverletzt. Die beiden weiteren Männer (39 und 41) erlitten leichte Verletzungen am Kopf.

Lüneburg - Papiermüllcontainer angezündet

Vermutlich mit Hilfe eines Feuerwerkskörpers wurde am 21.01.2025 gegen 18:15 Uhr ein Papiermüllcontainer im Wendehammer Am Ziegeleiteich angezündet. Durch die eintreffende Feuerwehr wurde der Container gelöscht. Derzeit ist noch unklar, ob durch das Feuer ein Schaden entstanden ist. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei sucht weiterhin nach Hinweisen zu Vorratsdose und Münzen

Nachdem die Polizei am 16.12.2024 eine Dose mit Blumenmuster und mehrere historische teilweise ausländische Münzen sicherstellte, laufen die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen (siehe Pressemitteilung vom 16.12.2024). Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt. Dieses könnte der am 16.12.2024 festgenommene 28-Jährige vorher entwendet haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen. ++ Bild der Dose unter www.presseportal.de ++

Lüneburg - Mann will nicht bezahlen - Platzverweis - Gewahrsam

Am Morgen des 21.01.2025 betrat ein 30-Jähriger eine Bäckerei in der Bardowicker Straße. Dort bestellte er sich zwei Kaffee und zwei Baguettes. Anschließend weigerte er sich die bestellte Ware im Wert von etwas über 10 Euro zu bezahlen. Bereits am 20.01.2025 fiel der Mann durch einen ähnlichen Sachverhalt in der Lüneburger Innenstadt auf (siehe Pressemitteilung vom 21.01.2025). Nachdem der Mann am Abend erneut ein Lokal betrat, bei welchem er aufgrund vorheriger Taten unerwünscht war und nach Aufforderung durch die Mitarbeiter dieses nicht verlassen wollte, erteilte die Polizei ihm einen Platzverweis. Nachdem der Mann rund 30 Minuten später erneut vor dem Lokal auftauchte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/ Dannenberg - Berauschte Fahrten festgestellt

Am 21.01.2025 gegen 08:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen VW Bora in der Stettiner Straße. Dabei verlief ein Drogentest bei dem 32 Jahre alten Fahrer positiv auf den Wirkstoff THC. Rund eine Stunde später wurde in der Saaßer Chaussee ein Ford Fiesta angehalten. Bei dem 39 Jahre alten Fahrer wurde mittels Drogentest der Verdacht einer Beeinflussung durch Amphetamin gewonnen. In der Nacht zum 22.01.2025 wurde im Ortsteil Lüggau bei einem E-Scooter-Fahrer im Alter von 17 Jahren eine Beeinflussung durch THC und Kokain festgestellt. Allen Personen wurde Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gartow - Unfall bei Parkvorgang - Bericht an die Führerscheinstelle

Ein Senior kollidierte am 21.01.2025 gegen 11:30 Uhr bei einem Parkvorgang in der Hahnenberger Straße mit zwei abgestellten PKW. Dabei kam es zunächst während des vorwärts Einparken zu einem Zusammenstoß zwischen seinem Opel Meriva und einem VW Sharan. Anschließend fuhr er rückwärts gegen einen CW Caddy. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Aufgrund der unsicheren Fahrweise wurde ein Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt.

Uelzen

Uelzen - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am 21.01.2025 gegen 16:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife Am Schützenplatz zwei männliche E-Scooter-Fahrer im Alter von 28 und 31 Jahren. Dabei stellte sich heraus, dass beide E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz besaßen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

