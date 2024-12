POL-UN: Fröndenberg - Fahndungserfolg: Polizei nimmt einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mann fest

Werne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (05.12.2024) gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Maybachstraße in Werne eingedrungen. Nachdem sie zwischen 17.25 Uhr und 19.05 Uhr sämtliche Räume durchwühlt hatten, flüchteten sie - ihre Beute: Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Werne unter der Telefonnummer 02389-921-3420, 02303 921 0 oder per Mail an ...

