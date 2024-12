Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Täter dringen in Einfamilienhaus in Overberge ein

Bergkamen (ots)

Ein unbekannter Täter ist zwischen Mittwoch (04.12.2024), 13.00 Uhr und Donnerstag (05.12.2024), 11.45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Gladiolenweg in Bergkamen-Overberge eingedrungen.

In dem Wohnhaus durchsuchte er sämtliche Räume und entwendete Schmuck und Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell