Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Sachbeschädigung an mehreren Autos

Emsdetten (ots)

Am Dienstagmorgen (03.12.24) sind an der Weststraße/Ecke Karlstraße in der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 10.15 Uhr mehrere Autos beschädigt worden. Unbekannte Täter zerkratzten unter anderem an einem schwarzen Ford Focus, der in Fahrtrichtung Wilhelmstraße abgestellt war, die Beifahrerseite. Neben dem Ford wurden in dem Bereich auch ein schwarzer Audi A3 und ein brauner Toyota auf ähnliche Art und Weise beschädigt. Entsprechende Anzeigen liegen der Polizei vor. Die Polizei sucht nun Zeugen der Sachbeschädigungen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

