POL-ST: Rheine, Container aufgebrochen, Werkzeuge entwendet

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstagabend (03.12.24) zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Droste-Hülshoff-Straße, Höhe Raabestraße, eingebrochen. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus. Sie öffneten in mehreren Räumen die Schränke und durchsuchten diese nach Diebesgut. Sie stahlen eine Goldkette. Ob noch mehr entwendet ...

