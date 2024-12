Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Wohnhaus, Schmuck gestohlen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstagabend (03.12.24) zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Droste-Hülshoff-Straße, Höhe Raabestraße, eingebrochen. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus. Sie öffneten in mehreren Räumen die Schränke und durchsuchten diese nach Diebesgut. Sie stahlen eine Goldkette. Ob noch mehr entwendet wurde, ist noch unklar. Eine Bewohnerin bemerkte kurz nach der Tat den Einbruch. Die Täter waren bereits geflüchtet. Die Polizei ermittelt zu diesem Wohnungseinbruch. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, rufen bitte die Wache in Steinfurt an, Telefon 02551/15 41 15.

