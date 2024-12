POL-ST: Lienen, Einbruch in Supermarkt, große Mengen an Tabakwaren gestohlen

Laer (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag (02.12.) in eine Doppelhaushälfte an der Straße Ewaldigrund, Ecke Am Heidenbaum eingestiegen. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 19.25 Uhr die Scheibe einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zugang zum Haus. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas erbeutet ...

mehr