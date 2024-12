Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrrad sichergestellt, Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Rheine (ots)

Am Sonntag (01.12.) hat sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der ein Pedelec am Emsufer gefunden hat. Das Rad war an einer Mauer der Uferböschung in Höhe der Mühlenstraße 60 in der Nähe des Emswehrs abgestellt. Die Polizei hat das Pedelec der Marke Flyer, Modell Upstreet 5, sichergestellt. Bislang haben die Ermittlungen jedoch nicht zum Eigentümer geführt. Die Polizei bittet daher, den Eigentümer oder Personen, die Hinweise auf ihn geben können, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell