POL-ST: Emsdetten, Brand einer Papiermülltonne

Am Montag (02.12.) meldete ein Zeuge gegen 23.05 Uhr den Brand einer Papiermülltonne an der Schillerstraße. Der Mann sah kurz zuvor, wie zwei unbekannte Personen in Höhe der Hausnummer 14 etwas in die Mülltonne geworfen hatten. Anschließend fuhren die beiden Personen mit Fahrrädern weg. Kurz danach fing die Papiermülltonne an zu qualmen. Die Feuerwehr konnte den Brand in der qualmenden Tonne löschen, die durch das Feuer beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens liegt bei geschätzt etwa 200 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die im Bereich der Schillerstraße zwei vermutlich männliche Personen beobachtet haben, die sich auffällig verhalten haben. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

