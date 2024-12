Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Schockanruf, Betrüger erbeuten Schmuck und Edelmetall

Emsdetten (ots)

In Emsdetten hat es Ende vergangener Woche einen Schockanruf gegeben. Den Betrügern gelang es, wertvollen Schmuck und Edelmetall zu erbeuten. Gegen Mittag wurde die 85-jährige Geschädigte angerufen. Am Ende der Leitung sprach eine weibliche Stimme, die sehr weinerlich klang. Die Frau gab sich als Tochter der 85-Jährigen aus und schilderte, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine hochschwangere Frau tödlich verletzt worden sei. Die Geschädigte war davon überzeugt, dass es sich bei der Anruferin um ihre Tochter handelte. Anschließend übernahm ein angeblicher Polizist das Telefonat, der das Gespräch dann auch noch an einen angeblichen Staatsanwalt aus Rheine weiterleitete. Dieser erklärte der Emsdettenerin, ihre Tochter könne nur dann vor einer Gefängnisstrafe bewahrt werden, wenn die Geschädigte eine Kaution aufbringen würde. Die 85-Jährige übergab schließlich an der Haustür Schmuck und Edelmetall im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags an eine angebliche "Gerichtshilfe". Die Frau war 35 bis 45 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Sie hatte auffällig lange oder verlängerte Wimpern und war auffällig stark geschminkt. Vor und auch nach dieser Übergabe telefonierte der falsche Staatsanwalt weiter mit der Emdettenerin. Er übte massiv Druck aus. Schließlich kam die richtige Tochter der Geschädigten zu Besuch, diese übernahm das Telefonat, das daraufhin direkt beendet wurde.

Die Polizei weist darauf hin, dass Telefonbetrüger ihre Opfer permanent unter emotionalen Druck setzen. In dieser Stresssituation sehen die Angerufenen - meist ältere Frauen und Männer - keinen anderen Ausweg, als zu zahlen. Der beste Schutz gegen diese Art von Betrug: einfach auflegen! Niemals rufen Behörden an und verlangen die Übergabe von Geld oder Wertsachen! Wichtig: Auflegen und dann unter der bekannten Rufnummer die eigenen Verwandten, Kinder oder Enkel kontaktieren! So klärt sich ein Betrugsversuch schnell auf.

