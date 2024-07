Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 47-Jähriger erlitt am Dienstag, 23. Juli, bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Der Rennradfahrer befuhr den Caldenhofer Weg in Richtung Welver. Im Kurvenbereich, zwischen den Straßen "Auf dem Domm" und "Am Fuhrbach", geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden VW Passat einer 46-Jährigen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde in einem örtlichen Krankenhaus ambulant behandelt. Am Fahrrad und an dem Pkw entstand geringer Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell