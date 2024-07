Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Einbruch in Umkleidekabine: 46-Jähriger in U-Haft

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er am Sonntag, 21. Juli, gewaltsam in eine Umkleidekabine in der Jürgen-Graef-Allee eingedrungen war und anschließend persönliche Gegenstände entwendete, sitzt ein 46-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft.

Der Mann aus Hamm hatte sich in den Vormittagsstunden Zugang zu der Kabine verschafft und unter anderem Mobiltelefone, Bargeld und Ausweispapiere gestohlen.

Der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige konnte von Beamten des Polizeipräsidiums Hamm in einer Bushaltestelle am Willy-Brandt-Platz angetroffen werden.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte ein Teil des zuvor entwendeten Diebesgutes aufgefunden werden.

Er wurde vorläufig festgenommen und anschließend auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montag, 22. Juli, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 46-Jährigen, der daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell