POL-HAM: Leichtverletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Pkw hat sich eine 81-Jährige am Freitag, 19. Juli, leicht verletzt. Sie kam per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hammerin fuhr gegen 14.20 Uhr in ihrem Fiat auf der Bäumerstraße nach Westen, als ihr ein 67 Jahre alter VW-Fahrer aus Hamm auf ihrer Spur entgegenkam. ...

