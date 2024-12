Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Täter brechen in Haus ein

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (29.11.2024) zwischen 15.00 und 18.00 Uhr in Hauenhorst am Rotkehlchenweg, zwischen Violinenweg und Nachtigallenweg, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter beschädigten das Glas der Terrassentür, um diese zu entriegeln. In dem Haus durchsuchten sie das Schlafzimmer, öffneten Schranktüren und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld im unteren dreistelligen Euro-Bereich entwendet. Außerdem nahmen die Täter Schmuck mit. Dessen Wert steht noch nicht fest. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/9 38 42 15.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell