Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Diebstahl aus Kfz

Steinfurt-Bo. (ots)

In der Zeit von Mittwoch (27.11.), 16.00 Uhr bis Donnerstag (28.11.), 14.20 Uhr haben Unbekannte einen Renault Master aufgebrochen.

Das Fahrzeug war in der angegebenen Zeit an der Burgsteinfurter Straße in Höhe der Hausnummer 16 am Fahrbahnrand geparkt. Die Täter öffneten gewaltsam die Heckklappe des Wagens. Daraus entwendeten sie nach ersten Angaben ein Camping-TV, eine Camping-Batterie sowie mehrere Werkzeugkisten der Marke Bosch. Über die genaue Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei jetzt Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell