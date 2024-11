POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Rohbau

Tecklenburg (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (27.11.) auf der Leedener Straße gekommen. Ein 18-jähriger Tecklenburger fuhr gegen 7.20 Uhr in Fahrtrichtung Leeden. Nach ersten Ermittlungen lief in Höhe der Einmündung Alter Postweg plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Der 18-Jährige versuchte dem Tier auszuweichen. Dabei verlor er die ...

mehr