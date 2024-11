Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Wildunfall mit Schwerverletztem, Fahrer versuchte auszuweichen

Tecklenburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (27.11.) auf der Leedener Straße gekommen.

Ein 18-jähriger Tecklenburger fuhr gegen 7.20 Uhr in Fahrtrichtung Leeden. Nach ersten Ermittlungen lief in Höhe der Einmündung Alter Postweg plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Der 18-Jährige versuchte dem Tier auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Tecklenburger wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 5.000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Verhaltensweisen hin, wenn plötzlich Wild auf der Straße auftaucht.

- Lenkrad festhalten, abbremsen, gegebenenfalls abblenden und die Hupe betätigen.

- Fahrtrichtung beibehalten, auf keinen Fall ausweichen. Ein Unfall mit Gegenverkehr oder der Aufprall gegen einem Baum haben weitaus schlimmere Folgen als eine Kollision mit einem Reh.

- Wenn es zu einem Unfall gekommen ist: Unfallstelle und sich selbst sichern (Warndreieck, Warnblinkanlage, Warnweste).

- Unfallstelle räumen und - wenn gefahrlos möglich - auch das tote Tier von der Fahrbahn entfernen.

- Bei jedem Wildunfall unbedingt die Polizei über Notruf informieren, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung.

- Auch wenn das Tier weggelaufen ist, auf keinen Fall einfach weiterfahren. Das Tier hat garantiert Verletzungen, unter denen es in den meisten Fällen qualvoll verendet. Warten Sie auf die Polizei. Diese informiert einen Jäger, der sich auf die Suche nach dem Tier machen wird.

Helfen Sie durch ihr Verhalten, Tierleid zu verhindern und Wildunfälle zu vermeiden.

