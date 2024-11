POL-ST: Lienen, Diebstahl von Edelstahlspähnen

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter habe sich in der Zeit von Dienstag (26.11.), 16.00 Uhr bis Mittwoch (27.11.), 12.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Rohbau an der Wilhelmstraße verschafft. Wie die Täter in den Rohbau gelangten, der sich in Höhe der Tecklenburger Straße befindet, ist noch unklar. Sie entwendeten von dort insgesamt 23 Pakete mit Vinylboden. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen ...

