Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Apotheke - Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in die Apotheke im Kaufland Kaiserslautern zu einem Einbruchsversuch. Bislang unbekannte Täter versuchten die Glasschiebetür der Apotheke in der Pariser Straße mit Gewalt aufzudrücken und ließen aus ungeklärten Gründen von der weiteren Tatausführung ab. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Einbruchsversuch erst, als sie samstags das Geschäft öffnen wollte.

Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 in Verbindung zu setzen. |PvD

