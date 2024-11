Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht, die sich in den frühen Morgenstunden des 09.11.2024, zwischen 03:00 Uhr und 04:35 Uhr ereignete, ermittelt derzeit die Polizei in Kaiserslautern. Der Verursacher fuhr in der Kennelstraße auf einen geparkten Pkw auf und schob diesen auf einen weiteren Pkw. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bereits ausgewertete Spuren deuten darauf hin, dass es sich beim Pkw des Verursachers vermutlich um einen BMW handelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter Tel. 0631-369-2250 in Verbindung zu setzen.|PvD

