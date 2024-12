Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Tödlicher Verkehrsunfall

Altenberge (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag (30.11.) gegen 14.10 Uhr auf der Kreisstraße 50 zwischen Altenberge und Greven gekommen. Ein 55-jähriger Motorradfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Ein 20-jähriger Mann aus Bad Bentheim fuhr mit einem Mercedes-Transporter aus Altenberge kommend auf der Kreisstraße. In Höhe der Anschrift Entrup 105 wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Ermittlungen den 55-jährigen Motorradfahrer aus Greven, der auf der Kreisstraße in Richtung Altenberge fuhr. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Mercedes, stürzte und rutschte in den Gegenverkehr. Dort kollidierten der Mann und sein Motorrad mit einem VW, der hinter dem Mercedes fuhr. Der 55-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich für den Verkehr gesperrt.

