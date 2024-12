POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Einbruch in Wohnhaus

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (29.11.2024) zwischen 15.00 und 18.00 Uhr in Hauenhorst am Rotkehlchenweg, zwischen Violinenweg und Nachtigallenweg, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter beschädigten das Glas der Terrassentür, um diese zu entriegeln. In dem Haus durchsuchten sie das Schlafzimmer, öffneten Schranktüren und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld im unteren ...

