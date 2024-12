Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Geschwindigkeitskontrollen, diverse Vergehen festgestellt

Kreis Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (28.11.) hat die Kreispolizei Steinfurt in mehreren Städten und Gemeinden einen Kontrolltag zu Geschwindigkeiten durchgeführt. Insgesamt sind mehr als 350 Verstöße festgestellt worden. Während die meisten Fahrer ein Verwarngeld zahlen mussten, waren 47 Fahrer so schnell unterwegs, dass sie ein Bußgeld erwartet. Sie waren mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von mehr 16 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit unterwegs. Außerdem wurden zwei Fahrer angetroffen, die keine gültige Fahrerlaubnis hatten. Sie erhalten eine Strafanzeige. Einen besonderen Fall erlebten die Beamten in Ibbenbüren. Hier wurde ein 18-Jähriger innerorts mit einer Geschwindigkeit von 94 km/h gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige erst einen Tag vorher seine Fahrerlaubnis erhalten hatte. Die Kreispolizei Steinfurt wird auch in Zukunft immer wieder Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Kreisgebiet durchführen. Daher die Bitte an alle Verkehrsteilnehmer: Halten Sie sich an die erlaubten Geschwindigkeiten, um so die Zahl von Unfällen mit schweren Folgen zu reduzieren.

