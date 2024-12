Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Einbruch in Wohnhaus, Täter durchwühlen Schränke und Schubladen

Laer (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (02.12.) in eine Doppelhaushälfte an der Straße Ewaldigrund, Ecke Am Heidenbaum eingestiegen. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 19.25 Uhr die Scheibe einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zugang zum Haus. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell