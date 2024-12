Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall an der Anschlussstelle B 54, Zwei Leichtverletzte

Altenberge (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Dienstagmorgen (03.12.) auf der Laerstraße in Höhe der Anschlusstelle Altenberge West der B 54 gekommen.

Ein 53-jähriger Mann aus Altenberge fuhr mit einem Hyundai Ioniq 5 gegen 06.00 Uhr auf der Laerstraße in Fahrtrichtung Laer. An der Anschlussstelle zur B 54 wollter nach links auf die Bundesstraße in Richtung Münster abbiegen. Dabei übersah er nach esten Erkenntnissen einen 53-jährigen Schöppinger (Kreis Borken), der mit seinem Ford Kuga auf der Laerstraße in Richtung Altenberge fuhr. Es kam zur Kollision. Der Schöppinger sowie eine 50-jährige Frau aus Altenberge, die die Beifahrerin im Hyundai war, wurden leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt etwa 20.000 Euro. Der Bereich war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

