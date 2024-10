POL-NOM: Sachbeschädigung mit Tischfuß

Northeim (ots) - Einbeck-Salzderhelden, Bahnhof Freitag, 11.10.2024, 07:00 Uhr bis 13:50 Uhr. Einbeck (Pel) - Eine 45-Jährige Northeimerin meldete der Polizei Northeim, dass ihr E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet wurde. Den E-Scooter hatte sie zuvor mittels Kettenschloss gesichert an einem überdachten Fahrradständer am Bahnhof in Einbeck-Salzderhelden abgestellt. Es entstand ein Entwendungsschaden von ca. 575,00 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der ...

