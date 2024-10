POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse im Supermarkt

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Parkplatz "An der Stadtmauer", Freitag, 11.10.2024, 20:00 Uhr - Samstag, 12.10.2024, 13:40 Uhr Bad Gandersheim (nol.): Am Freitag, 11.10.2024, stellte ein 24-jähriger Bad Gandersheimer gegen 20:00 Uhr einen Pkw Volkswagen Golf auf dem Parkplatz "An der Stadtmauer" in Bad Gandersheim ab. Zu dieser Zeit war der Pkw noch unbeschädigt. Als der Gandersheimer den Pkw am folgenden Tag ...

mehr